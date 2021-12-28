"Техноград" на ВДНХ подготовил познавательную программу на новогодние каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ подготовил программу бесплатных познавательных мероприятий на новогодние праздники, с 3 по 9 января москвичи смогут освоить азы программирования, пройти тест на профориентацию и поучаствовать в интеллектуальных играх. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Комплекс "Техноград" приглашает москвичей провести январские каникулы с пользой и познакомиться с востребованными профессиями. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и получить базовые знания в новых для себя направлениях. Занятия рассчитаны на разный уровень подготовки. Многие из них посвящены таким перспективным специальностям, как программирование, робототехника и веб-дизайн", – заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Отмечается, что всего в комплексе пройдут около 50 различных мероприятий для посетителей всех возрастов, в том числе занятия по программированию, анимации и прикладному творчеству, увлекательные квесты, интеллектуальные игры, уроки и мастер-классы.
Подробная информация о запланированных мероприятиях размещена на сайте "Технограда". Для участия в них необходимо предварительно зарегистрироваться. Кроме того, все мероприятия будут проводиться при соблюдении противоэпидемических санитарных норм.
Ранее в Музее космонавтики на ВДНХ открылась выставка "Куклы– не игрушки". Посетители смогут увидеть с олимпийского Мишку и его последователя – талисман чемпионата мира по футболу 2018 года – волка Забиваку. Также гости выставки проследят за сменой игрушек в составе космических экипажей.
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