Причалы и набережные Москвы подготовили к открытию навигации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице завершилась подготовка к началу навигации 44 столичных причалов и 78 набережных, сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что после зимы на причалах тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, обработали гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы.

Там, где было необходимо, отремонтировали гранитные и бетонные основания причалов. Также специалисты заменили изношенные резиновые отбойники. Для безопасности пассажиров обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.

На набережных промыли гранитные парапеты и чугунные перила, обновили сходы к воде и прогулочные тротуары. Как отметил Бирюков, в этом году на 11 набережных пройдет расшивка швов гранитной облицовки – в общей сложности отремонтируют свыше 190 тысяч погонных метров покрытия.

Заммэра подчеркнул, что в порядок после зимы привели в том числе набережные, расположенные в центре города, – Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую, набережную Северного речного вокзала.

По его словам, такие мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений.

Ранее сообщалось, что транспортная полиция начала готовиться к открытию речной навигации в Москве. Ее сезон начнется 24 апреля.

Начальник Главного управления на транспорте МВД РФ генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин рассказал, что в этом году откроют новый линейный пункт полиции. Он будет находиться в Южном речном порту. По словам Калинкина, за 2022 год свыше 2,5 миллиона жителей и гостей столицы побывали на водном транспорте.