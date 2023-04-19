13:33Город
Причалы и набережные Москвы подготовили к открытию навигации
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице завершилась подготовка к началу навигации 44 столичных причалов и 78 набережных, сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он рассказал, что после зимы на причалах тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, обработали гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы.
Там, где было необходимо, отремонтировали гранитные и бетонные основания причалов. Также специалисты заменили изношенные резиновые отбойники. Для безопасности пассажиров обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.
На набережных промыли гранитные парапеты и чугунные перила, обновили сходы к воде и прогулочные тротуары. Как отметил Бирюков, в этом году на 11 набережных пройдет расшивка швов гранитной облицовки – в общей сложности отремонтируют свыше 190 тысяч погонных метров покрытия.
Заммэра подчеркнул, что в порядок после зимы привели в том числе набережные, расположенные в центре города, – Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую, набережную Северного речного вокзала.
По его словам, такие мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений.
Ранее сообщалось, что транспортная полиция начала готовиться к открытию речной навигации в Москве. Ее сезон начнется 24 апреля.
Начальник Главного управления на транспорте МВД РФ генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин рассказал, что в этом году откроют новый линейный пункт полиции. Он будет находиться в Южном речном порту. По словам Калинкина, за 2022 год свыше 2,5 миллиона жителей и гостей столицы побывали на водном транспорте.
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