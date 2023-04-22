Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Теплые выходные без осадков спрогнозировали синоптики в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Сквозь облака будет проглядывать яркое весеннее солнце", – отмечается в сообщении.

По прогнозу экспертов, в субботу, 22 апреля, днем ожидается от плюс 15 до плюс 17 градусов, ночью – 6 градусов тепла. В воскресенье, 23 апреля, днем воздух прогреется до 19 градусов. Кроме того, ожидается ветер до 8 метров в секунду.

На mos.ru уточнили, в столице в понедельник, 24 апреля, будет такая же погода. Ночь ожидается примерно плюс 6–8 градусов. Во вторник, 25 апреля, днем местами пройдет небольшой дождь, температура составит 13–18 градусов тепла.

В среду, 26 апреля, ожидается облачная погода, пройдет дождь. Воздух прогреется до плюс 18 градусов, ночью похолодает до плюс 9 градусов.

Ранее в Гидрометцентр России сообщили, что 22 апреля, в столице и области ожидается переменная облачность без осадков. Скорость северного и северо-западного ветров составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 746 миллиметров ртутного столба.

