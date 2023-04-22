Метеоусловия позволят москвичам увидеть пик метеорного потока Лириды

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Москвичи смогут увидеть пик метеорного потока Лириды в ночь на 23 апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус. По его словам, погода будет благоприятной для ночных астрономических наблюдений.

Синоптик пояснил, что ночь будет малооблачной, столбики термометров вечером в субботу покажут около 11–13 градусов, а к утру воскресенья опустятся до плюс 5–7 градусов.

Ранее стало известно, что жители столицы смогут увидеть звездопад, активная фаза которого началась еще в пятницу, 14 апреля, но лучше всего он будет заметен с 21 по 23 апреля. В эти дни Земля проходит через шлейф одной из комет – наиболее крупные его вкрапления сгорают в атмосфере и выглядят как падающие звезды.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что метеорный поток Лириды лучше всего наблюдать за городом ближе к утру, когда созвездие поднимается высоко над горизонтом.

Рублева отметила, что лучше всего следить за метеорным потоком невооруженным глазом, но набравшись при этом терпения. Специалист подчеркнула, что для хорошего наблюдения небо должно быть безоблачным.