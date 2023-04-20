Астроном рассказала, в какое время москвичи увидят метеорный поток Лириды

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Метеорный поток Лириды лучше всего наблюдать невооруженным глазом за городом ближе к утру. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Ранее стало известно, что жители столицы смогут увидеть звездопад, активная фаза которого началась еще в пятницу, 14 апреля, но лучше всего он будет заметен с 21 по 23 апреля. В эти дни Земля проходит через шлейф одной из комет – наиболее крупные его вкрапления сгорают в атмосфере и выглядят как падающие звезды.

"Особенность Лирид в том, что эти частицы белые и достаточно быстрые. Они не имеют заметных хвостов, то есть быстро вспыхивают. Но вспышки достаточно яркие", – отметила Рублева.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария Как всегда, Москва – это не самый благоприятный участок для наблюдения, как и любой другой город. Потому что все-таки небо засвечено. За городом условия лучше.

Специалист пояснила, что в этом году лучше всего наблюдать метеорный поток под утро, когда созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом. "Когда начнет светать, когда небо уже не темное, но еще и не светлое, то есть такие утренние сумерки – вот тогда можно будет наблюдать", – пояснила эксперт.

Рублева отметила, что лучше всего следить за метеорным потоком невооруженным глазом, но набравшись при этом терпения. Специалист подчеркнула, что для хорошего наблюдения небо должно быть безоблачным.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария Не нужны ни телескопы, ни бинокли, потому что у любого инструмента очень ограниченное поле зрения, и поэтому увидеть такую картину летящего небесного тела довольно сложно. Но важно очень внимательно смотреть и понимать, что лучше всего они наблюдаются боковым зрением. Нужно время, нужно внимание и нужны хорошие погодные условия.

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