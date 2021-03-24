Москвичи смогут увидеть первый весенний звездопад в ночь на 22 апреля

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Москвичи в ночь на 22 апреля смогут увидеть в небе метеорный поток Лириды, сообщает пресс-служба Московского планетария.
"В апреле с неба начнут падать звезды. У терпеливых наблюдателей звездного неба вновь появится возможность загадать желание, увидев падающую звезду. С 14 по 30 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется на 21–22 апреля. По прогнозам Международной метеорной станции, ожидается до 18 метеоров в час", – говорится в сообщении.
Отмечается, что поток Лириды, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер, является одним из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков. Однако в этом году условия для наблюдения за ним будут не самыми благоприятными, лучше всего метеоры будут видны на рассвете. В планетарии добавили, что ранее поток Лириды был гораздо более активным, чем в наше время.
"Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2 500 лет. Самое старое упоминание о них родом из Китая, в нем написано, что звезды падали, как дождь, в ночь на 16 марта 687 года до нашей эры. А 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронесся метеорный шторм. Число падающих звезд доходило до 700 в час. С тех пор Лириды превратились в довольно слабое небесное представление, но бывают и случайные сюрпризы, и это то, что поддерживает интерес к ним", – сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на уличных экранах Москвы 9 апреля покажут запуск космического корабля "Союз МС-18". Трансляция будет приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.
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