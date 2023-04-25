Москвичей предупредили о грозе 27 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 27 апреля, в столичном регионе прогнозируется гроза. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

По данным синоптиков, небольшие кратковременные дожди начнутся в столице и области ближайшей ночью при температуре 9–11 градусов. В дневное время в среду, 26 апреля, прогнозируется 16–18 градусов.

Уже к четвергу в Москве будет облачно, с прояснениями. Столбики термометров покажут 19–21 градус. Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра могут достигать 6–11 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра, дожди сохранятся в Московском регионе в пятницу и субботу, 28 и 29 апреля.

Похожей информацией ранее поделилась ведущий специалист информационного портала "Метео" Татьяна Позднякова, которая отметила, что в конце текущей недели может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Она предупредила, что погодная идиллия, которая радовала горожан последние две недели, подошла к финалу. Однако температура воздуха останется теплой.