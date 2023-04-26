Москвичей предупредили о восьмибальных заторах в вечерний час пик

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вечером в среду, 26 апреля, на столичных дорогах ожидаются заторы до 8 баллов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение в городе оцениваем в пять баллов. В центре вечером ожидаем до восьми – рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом", – говорится в сообщении.



Причиной прогнозируемых дорожных заторов может стать дождь. За последние 12 часов в Московском регионе осадков выпало больше, чем за весь апрель. Движение автотранспорта также может осложниться из-за строительных работ, мелких аварий и низкого скоростного режима.

На фоне неблагоприятных погодных условий автолюбителям рекомендовали быть внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на мобильный телефон.

Как ранее сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, дождь в Москве 26 апреля продлится до конца дня. На фоне пасмурной погоды температура воздуха в городе упадет до 15 градусов, а атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба.

