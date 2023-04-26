Синоптик рассказал о количестве выпавших в столичном регионе осадков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За последние 12 часов в Московском регионе выпало больше осадков, чем за все предыдущие дни апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Долгожданные дожди прошли в центральных областях Европейской России. Наиболее сильными, как и ожидалось, они были на востоке территории", – подчеркнул синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что сухую и солнечную погода в Москве сменили ливни. По его словам, дожди накрыли в столицу ночью и будут продолжаться весь день, хоть и с перерывами. Температура при этом опустится до 15 градусов тепла.

Ведущий специалист информационного портала "Метео" Татьяна Позднякова предупредила москвичей, что в конце недели в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Согласно данным Гидрометцентра, в четверг, 27 апреля, в столичном регионе прогнозируется гроза. При этом дожди сохранятся в Московском регионе в пятницу и субботу, 28 и 29 апреля.