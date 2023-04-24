Московских водителей призвали поменять зимнюю резину на летнюю

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Центр организации дорожного движения рекомендовал московским водителям поменять зимнюю резину на летнюю. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В Москве уже закончились холода, температура не опускается ниже нуля даже в ночное время суток. Эксперты объяснили, что езда на зимних шинах в теплую погоду может быть опасной из-за плохого сцепления с дорогой.

Отмечается, что на зимней резине сложно экстренно остановиться на сухом асфальте. Кроме того, их использование в сухую погоду способствует увеличению расхода топлива, поскольку машина хуже реагирует на команды руля и педалей. При этом шины не по погоде быстро изнашиваются и даже могут лопнуть.

Ранее в ЦОДД предупредили о заторах на дорогах по пятницам со второй половины апреля. Вечерний час пик может начинаться около 17:00. Это связано с началом дачного сезона, в среднем по пятницам за город выезжает 330 тысяч машин.