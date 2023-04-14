Москвичей предупредили о "дачных" заторах во второй половине апреля

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Москвичей ждут заторы на дорогах по пятницам со второй половины апреля. Причиной является рост числа жителей, выезжающих за город на выходные, рассказала пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В организации уточнили, что вечерний час пик может начинаться около 17:00.

"Во второй половине апреля традиционно начинается "дачный сезон" – в среднем по пятницам за город выезжает 330 тысяч машин. Это на 10% больше, чем в будни с понедельника по четверг", – говорится в сообщении.

По информации ЦОДД, заторы будут начинаться на МКАД и Третьем транспортном кольце. Помимо этого, медленное движение в сторону Подмосковья может наблюдаться на проспектах Вернадского и Андропова, Варшавском, Звенигородском и Каширском шоссе, Ленинском проспекте, Ленинградском шоссе и Профсоюзной улице.

Аналитики центра посоветовали водителям автомобилей выезжать до 15:00 или после 21:00.

Ранее сообщалось, что "дачные" поезда начнут курсировать на Московской железной дороге с 26 марта. ЦППК совместно с МЖД традиционно назначит дополнительные поезда на самые востребованные направления. Всего будет добавлено 17 электричек. Кроме того, у 8 электропоездов скорректируют маршрут курсирования, а 12 электричек изменят периодичность курсирования.

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