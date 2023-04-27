Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В День Весны и Труда в Москве ожидается теплая погода с небольшими осадками. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Первого мая погода именно той, которой ей предписано быть… тот температурный режим, который является средним за последнее тридцатилетие", – цитирует синоптика РИА Новости.

Ночью 1 мая температура воздуха в столице составит от 3 до 8 градусов, днем может подняться до 18 градусов. Местами в городе пройдут кратковременные дожди.

В ночь на 2 мая температурный фон изменится и в городе похолодает до нуля градусов. В дневное время суток температура составит от 14 до 18 градусов.

В четверг, 27 мая, во второй половине дня в Москве ожидаются первые весенние грозы. По прогнозам синоптиков, в столице и области пройдут дожди. При этом температура воздуха местами будет достигать 21 градуса тепла.

