В Росгидромете рассказали, когда в Москве закончатся дожди

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дожди в столице продлятся до субботы, 29 апреля. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Подошел холодный атмосферный фронт, дал немного дождя. Такая неустойчивая погода с осадками сохранится до субботы, 29 апреля", – отметил специалист.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета В четверг, 27 апреля, местами дождь. Посильнее он будет в пятницу во второй половине дня, а также в ночь на субботу. В субботу во второй половине дня дождь прекратится.

В ночь на четверг столбики термометров покажут 8...10 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 19…21 градуса. В ночь на пятницу ожидается 9...11. Днем температура поднимется до 13...15 градусов. В ночь на субботу будет 1...6, в дневные часы прогнозируется 11...16 градусов.

"В воскресенье днем будет 13…18 градусов. В понедельник, 1 мая, в дневные часы ожидается переменная облачность, 12...17. Во вторник днем будет 15…20 градусов. В целом температура все равно выше нормы, несмотря на то что немного похолодало", – заключил Цыганков.

Ранее сообщалось, что на фоне начавшихся дождей апрель 2023 года в столице может потерять статус аномально сухого. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, за ночь 26 апреля на город выпало шесть миллиметров осадков. Столько же их было в целом за минувшие 25 дней. При этом дожди продолжаются, обратил внимание синоптик.

