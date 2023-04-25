Эксперт объяснил, почему россияне стали чаще наблюдать северное сияние

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В последние дни москвичи, жители Подмосковья и других регионов России могли увидеть северное сияние, которое является редким явлением для страны. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на руководителя Центра прогнозов космической погоды Артема Абунина.

Он отметил, что на интенсивность данного явления оказывает влияние цикличная солнечная активность. Когда она высокая, то жители Земли могут наблюдать астрономические явления, объяснил Абунин.

"Это совершенно не аномалия. Сейчас мы идем такими вот хорошими темпами к максимуму цикла солнечной активности, которая ожидается примерно в начале 2024 года, и, соответственно, с каждым годом мы видим все больше всевозможных природных эффектов", – указал эксперт.

До этого профессор Сергей Богачев заявил, что сильнейшая магнитная буря, которую зафиксировали на Земле накануне, с большой вероятностью продолжится, а потому россияне смогут снова увидеть северные сияния. Он уточнил, что искать северное сияние следует в районе Полярной звезды. При этом делать это лучше всего за городом, вдали от света городов.

24 апреля на Земле зафиксировали крайне сильную магнитную бурю уровня G4. Ее интенсивность усилилась утром того же дня. Однако ученые ожидали, что к полудню понедельника возмущения в магнитосфере стихнут.

В результате магнитной бури северное сияние можно было наблюдать в нетипичных для этого явления регионах России. В частности, кадрами небесного свечения делились жители Москвы и Подмосковья.