Ученый не исключил, что северные сияния продолжатся в РФ в ночь на 25 апреля

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Сильнейшая магнитная буря, которую зафиксировали на Земле накануне, с большой вероятностью продолжится, а потому россияне смогут снова увидеть северные сияния. Такое предположение в беседе с РИА Новости сделал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, профессор Сергей Богачев

"Есть прогноз, что она (магнитная буря. – Прим. ред.) длительная и, может, зацепит и второй ночной период, то есть сегодняшнюю ближайшую ночь. Поэтому, если кто-то не успел увидеть полярное сияние, есть надежда попробовать их поискать в предстоящее темное время суток", – сказал ученый.

Он уточнил, что искать северное сияние следует в районе Полярной звезды. При этом делать это лучше всего за городом, вдали от света городов. Сельским жителям, желающим увидеть необычное природное явление, он посоветовал выключить дома свет, чтобы избежать боковой подсветки.

Как отмечает Богачев, нынешняя магнитная буря является одной из мощнейших за последние годы. Более мощные бури уровня G5 не фиксировали примерно последние 20 лет.

По его словам, специалисты не могут объяснить столь мощную магнитную бурю последних дней. Дело в том, что ей предшествовала достаточно слабая вспышка на солнце, а значит, и сама буря должна была быть слабой. Одна из гипотез связана с влиянием корональной дыры, которая за месяц с прошлой вспышки вернулась на место. Она создает некий магнитный канал в сторону Земли.

Специалист напомнил, что магнитные бури влияют на электрические приборы. В наибольшей степени это касается спутников и других космических объектов, однако и на Земле могут происходить скачки напряжения в электрических сетях, помехи в связи.

Накануне на Земле зафиксировали крайне сильную магнитную бурю уровня G4. Ее интенсивность усилилась утром 24 апреля. Однако ученые ожидали, что к полудню понедельника возмущения в магнитосфере стихнут.

В результате магнитной бури минувшей ночью северное сияние можно было наблюдать в нетипичных для этого явления регионах России. В частности, кадрами небесного свечения делились жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Твери, Нижнего Новгорода и других городов.

