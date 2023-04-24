Россияне смогут наблюдать полутеневое затмение Луны 5 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

5 мая произойдет полутеневое затмение Луны, которое смогут наблюдать жители большей части России. Об этом в пресс-службе Московского планетария сообщили в ТАСС.

Во время полутеневого затмения Луна проходит через полутень Земли. В этот день Луна пройдет через ее южную часть, находясь в созвездии Весы.

"В пятницу, 5 мая 2023 года, с 18:14 до 22:31 по московскому времени Луна пройдет через полутень Земли. Произойдет полутеневое лунное затмение. Оно будет видно на большей части территории России, кроме Таймыра и Чукотки", – сообщили специалисты планетария.

В пресс-службе отметили, что затмение продлится 4 часа 17 минут. А максимальное погружение Луны в полутень наступит в 20:23 по московскому времени. Причем наблюдать за затмением получится в ясную погоду, уточнили специалисты.

Полутеневое затмение Луны также можно будет увидеть из Антарктиды, некоторой части Азии, из Южной и Восточной Европы, Австралии и Африки. Ученые также отметили, что москвичам может быть затруднительно увидеть момент затмения из-за домов и деревьев.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали сильную магнитную бурю на Земле. Ее интенсивность достигла уровня G4 (очень сильная).