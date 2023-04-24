Ученые зафиксировали сильную магнитную бурю на Земле

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Сильнейшую магнитную бурю зафиксировали на Земле. Ее интенсивность усилилась за последний час. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (очень сильная, уровень G4)", – говорится в сообщении.

По информации ученых, к полудню возмущения в магнитосфере стихнут.

До этого на Земле зафиксировали мощную магнитную бурю класса G3. По данным Института прикладной геофизики (ИПГ), из-за этого на планете могут произойти серьезные помехи в связи, а также могут быть зафиксированы ложные тревоги в предохранительных и энергетических системах.

Помимо этого, бури могут стать причиной "закипания" масляных трансформаторов. Ученые отметили, что в период практически любого заметного возмущения магнитного поля Земли могут появиться полярные сияния.