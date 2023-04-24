"Чудо да и только": жители Московского региона поделились кадрами северного сияния

В небе над Московским регионом в ночь на 24 апреля можно было наблюдать Северное сияние. Причиной необычного явления стала магнитная буря. Показываем самые яркие кадры с феноменом, которые успели сделать жители Москвы и Подмосковья.



В ночь на 24 апреля жители столицы и Московской области могли наблюдать на небе северное сеяние. Также необычное явление было видно в Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде и в некоторых других российских регионах. В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН рассказали, что причиной феномена стала магнитная буря. Она началась 23 апреля, выйдя на максимум около 23:00, и продолжилась на следующий день. Известно, что магнитная буря прошла этапы от слабой до очень сильной (от G1 до G4).

Жительница Москвы Лика в своих соцсетях опубликовала фото Северного сияния. "Прямо с балкона. Настоящее чудо", – подписала она снимок ниже.



Николай наблюдал Северное сияние в Дмитровском районе Московской области около трех часов. Кадры, которые удалось сделать молодому человеку, он опубликовал в соцсетях. "Пришел на место съемки примерно в 23:00, а ушел в 01:40, и сияние все еще продолжалось", – написал он.

По словам молодого человека, явление было ярким. За время наблюдений ему также удалось рассмотреть не один метеор. "В общем великолепная выдалась ночка", – поделился Николай.



Елена также разместила в соцсетях фото северного сияния из Подмосковья. Женщина задалась вопросами: "Откуда оно у нас и чтобы это значило?" В конце она подчеркнула, что в любом случае "это было безумно красиво".



Фото: vk.com/Елена Журавлева

В небе над подмосковным Звенигородом в эту ночь тоже были отчетливо видны зеленые и фиолетовые краски сияния. Фото с необычным явлением в своих соцсетях поделилась Ульяна. Публикацию девушка подписала: "Чудеса да и только".



Фото: vk.com/Ульяна Кузнецова

Надежда тоже опубликовала снимки северного сияния из Подмосковья. На кадрах отчетливо видно яркое фиолетовое свечение. "Подмосковное северное сияние оказывается безумно красивое!" – написала девушка.



По прогнозам специалистов, повышенная геомагнитная активность сохранится до второй половины 24 апреля как минимум. Об этом говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

