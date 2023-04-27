Первые весенние грозы ожидаются в Москве 27 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые весенние грозы с большой вероятностью ожидаются в столице во второй половине дня 27 апреля, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, ожидаются кратковременные дожди, при этом температура воздуха будет соответствовать началу лета.

Как пояснил Тишковец, синоптическая ситуация в Москве и области будет обусловлена теплым сектором циклона и связанным с ним атмосферным фронтом.

"Из-за этого после полудня в небе появятся отдельные "башенки" дождевых облаков, кое-где прошумят скоротечные ливни, 70% вероятность первых весенних мозаичных гроз. То есть будет облачно, с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза", – пояснил он.

Синоптик сообщил, что столбики термометров покажут 19–21 градус. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что неустойчивая погода с осадками сохранится в столице до субботы, 29 апреля.

В среду, 26 апреля, в Москве выпало 9 миллиметров осадков, что составляет около 24% месячной нормы. Причиной этому является циклоническая активность.