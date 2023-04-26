Москвичам рассказали о погоде в начале мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей и гостей Москвы не ожидают заморозки, сильное понижение температуры и дожди в начале мая. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Предварительно на следующий период кратковременные дожди различной интенсивности не прогнозируются. То, что касается температурного режима, пока что значительных понижений температуры в начале мая не прогнозируется, во всяком случае, заморозки не показывает ни одна модель долгосрочных прогнозов", – подчеркнула она.

До этого заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что дожди в столице продлятся до субботы, 29 апреля. По словам синоптика, в воскресенье, 30 апреля, днем будет 13–18 градусов. В понедельник, 1 мая, в дневные часы ожидается переменная облачность, 12–17 градусов, добавил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что апрель в Москве потеряет статус аномально сухого из-за количества выпавших 26 апреля осадков.

За минувшую ночь в столице выпало шесть миллиметров осадков при норме месяца 39 миллиметров. Как заметил метеоролог, ровно столько принес апрель за прошедшие 25 дней.