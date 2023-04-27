Москвичей предупредили о похолодании и дождях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей и гостей Москвы в пятницу, 28 апреля, ожидают холодный фронт и умеренный дождь, а 30 апреля в Подмосковье придут заморозки. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже завтра погода значительно изменится… завтра приближается холодный фронт, он будет проходить Москву ночью и в первой половине дня, поэтому умеренный дождь", – подчеркнул он.

Синоптик отметил, что дождь сохранится и 29 апреля. В ночное время суток температура опустится до 2–7 градусов, а день станет самым холодным в последней декаде апреля. Максимальные значения составят 11–13 градусов. В воскресенье, 30 апреля, ночью столбики термометров покажут от 3 до 5 градусов.

По словам метеоролога, такая погода окажется около климатической нормы.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что первые весенние грозы с большой вероятностью ожидаются в столице во второй половине дня 27 апреля. Ожидаются кратковременные дожди, при этом температура воздуха будет соответствовать началу лета, уточнил он.

Как пояснил Тишковец, синоптическая ситуация в Москве и области будет обусловлена теплым сектором циклона и связанным с ним атмосферным фронтом.