Несколько улиц в центре Москвы временно закроют для транспорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы временно ограничат, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В связи с этим автомобилистов призвали пересесть на городской транспорт. В частности, движение закроют на следующих участках:

с 14:30 – в Большом Путинковском переулке, на Малой Дмитровке и на Пушкинской площади;

с 16:30 – на Новинском бульваре, Волгоградском проспекте и в Оружейном переулке;

с 17:30 – на Петровке, Тверской и Моховой улицах, а также на Кремлевской, Устьинской, Кадашевской набережных;

с 22:30 – на улице Новый Арбат, на Большом Каменном мосту и Большой Садовой улице;

с 23:30 – на участке Садового кольца, улицах Новый Арбат, Большой Полянке и на Волгоградском проспекте.

В местах ограничений нельзя будет парковаться до 03:00 28 апреля. Кроме того, двустороннее движение с 16:30 27 апреля до 03:00 28 апреля организуют в переулках Маяковского и Марксистском, а также на улицах Александра Солженицына и Таганской.

В течение дня ненадолго будут перекрывать движение на Рязанском проспекте, Садовом кольце в районе Таганской площади, на Москворецкой набережной и на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Косинской эстакады.

Ранее в Федеральной службе охраны рассказали, что Красную площадь в Москве закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая. Это связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, несколько транспортных маршрутов в центре и на востоке Москвы изменятся 27 апреля, 4 и 7 мая из-за перекрытий.

