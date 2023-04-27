13:43Транспорт
Несколько улиц в центре Москвы временно закроют для транспорта
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы временно ограничат, сообщается в телеграм-канале Дептранса.
В связи с этим автомобилистов призвали пересесть на городской транспорт. В частности, движение закроют на следующих участках:
- с 14:30 – в Большом Путинковском переулке, на Малой Дмитровке и на Пушкинской площади;
- с 16:30 – на Новинском бульваре, Волгоградском проспекте и в Оружейном переулке;
- с 17:30 – на Петровке, Тверской и Моховой улицах, а также на Кремлевской, Устьинской, Кадашевской набережных;
- с 22:30 – на улице Новый Арбат, на Большом Каменном мосту и Большой Садовой улице;
- с 23:30 – на участке Садового кольца, улицах Новый Арбат, Большой Полянке и на Волгоградском проспекте.
В местах ограничений нельзя будет парковаться до 03:00 28 апреля. Кроме того, двустороннее движение с 16:30 27 апреля до 03:00 28 апреля организуют в переулках Маяковского и Марксистском, а также на улицах Александра Солженицына и Таганской.
В течение дня ненадолго будут перекрывать движение на Рязанском проспекте, Садовом кольце в районе Таганской площади, на Москворецкой набережной и на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Косинской эстакады.
Ранее в Федеральной службе охраны рассказали, что Красную площадь в Москве закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая. Это связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, несколько транспортных маршрутов в центре и на востоке Москвы изменятся 27 апреля, 4 и 7 мая из-за перекрытий.
Часть поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево и обратно будут отменены 29–30 апреля и 6–7 мая
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