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22 декабря, 18:00

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"Интервью": Гюльнара Агамова – о развитии бизнеса в сфере творчества в Москве

"Интервью": Гюльнара Агамова – о развитии бизнеса в сфере творчества в Москве

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Генеральный директор Агенства креативных индустрий Гюльнара Агамова рассказала, как в Москве развивается бизнес в сфере творчества. Она также сообщила, какую господдержку получают представители креативных индустрий.

Как будет развиваться "Московская неделя моды"? Как повысить грамотность в сфере интеллектуального права? И как заручиться поддержкой бренда "Сделано в Москве"?

Подробнее об этом – в программе "Интервью".

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