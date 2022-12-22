"Интервью": Гюльнара Агамова – о развитии бизнеса в сфере творчества в Москве

Генеральный директор Агенства креативных индустрий Гюльнара Агамова рассказала, как в Москве развивается бизнес в сфере творчества. Она также сообщила, какую господдержку получают представители креативных индустрий.

Как будет развиваться "Московская неделя моды"? Как повысить грамотность в сфере интеллектуального права? И как заручиться поддержкой бренда "Сделано в Москве"?

Подробнее об этом – в программе "Интервью".