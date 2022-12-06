12:21Экономика
Названа возможная замена флагманскому магазину H&M в Москве
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Помещение в комплексе "Галерея Актер" на Тверской улице в столице, где ранее располагался флагманский магазин H&M, может занять "Стокманн". Об этом рассказал гендиректор сети универмагов "Стокманн" Геннадий Левкин.
По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с арендодателем.
"Хорошее место, ждем решение арендодателя", – цитирует Левкина ТАСС.
Он уточнил, что в случае положительного решения на этом месте может открыться классический универмаг "Стокманн".
В свою очередь, в Российском совете торговых центров (РСТЦ) агентству рассказали, что переговоры с "Галереей Актера" ведет не только "Стокманн", но и другие крупные ретейлеры.
Уточняется, что помещение имеет большую арендопригодную площадь в 5 тысяч квадратных метров.
Как рассказала старший директор, глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, единственным хорошим претендентом является универмаг "Стокманн" ввиду проектных особенностей помещения.
Шведский бренд объявил о своем решении уйти с российского рынка 18 июля. В компании заявили, что пришли к такому решению из-за "операционных проблем и непредсказуемого будущего".
Однако через месяц H&M открыл 118 магазинов в России для реализации оставшихся товаров.
Позже стало известно, что флагманский магазин на Тверской улице закроется 30 ноября.
В день закрытия магазина H&M на Тверской улице москвичи выстроились в очередь. Несмотря на стандартное время открытия магазина в 10:00, очередь к нему начала формироваться еще после 09:00.
Новые магазины на месте H&M могут открыться в Москве весной 2023 года
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