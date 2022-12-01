Эксперт объяснил, почему многие ТЦ находятся в предбанкротном состоянии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Многие российские торговые центры оказались под угрозой закрытия в связи с обострением проблем, возникших еще с началом пандемии коронавируса, заявил президент Региональной ассоциации оценщиков, профессор МГСУ Кирилл Кулаков. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он напомнил, что локдауны сопровождались закрытием торговых сетей и снижением общего потока покупателей. Эти проблемы усугубились после начала специальной военной операции на Украине, а также из-за снижения покупательской способности населения.

"То, что их может привести с учетом общего снижения экономических показателей именно в предбанкротное или банкротное состояние, – это их закредитованность. Большинство торговых центров открывалось и брало кредиты под строительство либо реконструкцию, и они закредитованы на много лет вперед", – сказал Кулаков.

По словам эксперта, ТЦ могут расплачиваться по кредитам только при наличии соответствующего потока денежных платежей.

"С учетом их падения они не могут их обслуживать и попадают в предбанкротную стадию", – пояснил он.

Кулаков отметил, что эти проблемы усилились из-за ухода западных компаний, который повлек увеличение объема свободных площадей в российских торговых центрах. По его словам, если их доля достигает или превышает 30%, наступает зона повышенной турбулентности, которая вместе с закредитованностью приводит к банкротному состоянию.

Накануне газета "Известия" со ссылкой на участников российского рынка недвижимости сообщила, что каждый второй торговый центр в РФ оказался на грани закрытия.

По словам управляющего директора Российского совета торговых центров Олега Войцеховского, в настоящее время в банкротном и предбанкротном состоянии в России находятся по меньшей мере 200 торговых центров. При этом данное число может увеличиться еще на 70–100 объектов.

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