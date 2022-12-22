Бренд нижнего белья DIM уйдет с российского рынка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Французский бренд нижнего белья DIM окончательно покинет российский рынок, уже начался процесс ликвидации ООО "Ди-би-ай рус", отвечающего за развитие деятельности марки в РФ. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По данным издания, франчайзинговые магазины продолжат работу даже после закрытия центрального офиса, однако они должны будут сменить вывеску.

При этом на сайте бренда выразили надежду на возвращение.

"В связи со сложившейся ситуацией наши отгрузки временно приостановлены. Мы надеемся, что сможем снова обслуживать вас очень скоро", – говорится в сообщении.

Ранее российский офис французской парфюмерно-косметической сети L’Occitane, который летом получил название "Л’Окситан", зарегистрировал новый бренд – SoBeautiful.

Некоторые аналитики считают, что очередная смена названия может стать причиной потери 15% покупателей.



Косметические магазины Л’Окситан вновь переименуют в РФ

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