14:32Политика
Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне СВО
Фото: Минобороны РФ
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает RT.
В частности, глава Минобороны проверил, в каких условиях содержатся личный состав и военная техника. Он проинспектировал позиционные районы воинских частей, условия обогрева личного состава, приготовления и приема пищи.
Он также обратил внимание на организацию в полевых условиях обеспечения войск.
Начальник медицинской службы доложил Шойгу об обеспечении военных в полевой санчасти запасами лекарств и имущества.
В декабре Шойгу уже проводил инспекции группировки войск в районе проведения СВО. Он посетил Южный военный округ и проверил передовые позиции. Кроме того, министр облетел районы дислокации войск.
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