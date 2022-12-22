Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает RT.

В частности, глава Минобороны проверил, в каких условиях содержатся личный состав и военная техника. Он проинспектировал позиционные районы воинских частей, условия обогрева личного состава, приготовления и приема пищи.

Он также обратил внимание на организацию в полевых условиях обеспечения войск.

Начальник медицинской службы доложил Шойгу об обеспечении военных в полевой санчасти запасами лекарств и имущества.

В декабре Шойгу уже проводил инспекции группировки войск в районе проведения СВО. Он посетил Южный военный округ и проверил передовые позиции. Кроме того, министр облетел районы дислокации войск.



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