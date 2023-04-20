Московский зоопарк назвал постановкой попытку мужчины попасть в вольер к слонам

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Видеоролик, на котором мужчина якобы пытался пролезть в вольер к слонам в Московском зоопарке, оказался постановочным, рассказали в пресс-службе парка. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Происходящая ситуация в ролике о предположительном намерении блогера и бойца смешанных единоборств Евгения Ершова залезть в вольер азиатских слонов является постановочной от начала и до конца. Она была задумана и срежиссирована как рекламный материал к предстоящему поединку Евгения Ершова и Александра Емельяненко", – ответили представители Московского зоопарка.

Охранники, якобы остановившие нарушителя, являются актерами, уточнили в пресс-службе.

Ранее посетительница зоопарка в Приморье пыталась залезть в вольер ко льву. В итоге хищник повредил ей руку, пострадавшая попала в больницу. Сообщается, что на момент инцидента женщина была пьяна.