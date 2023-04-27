Заторы на московских дорогах достигли 9 баллов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заторы на московских дорогах достигли девяти баллов вечером в четверг, 27 апреля. Это следует из данных сервиса "Яндекс Карты".

Затрудненное движение наблюдается на вылетных магистралях в некоторых районах города, а также на участках внешней и внутренней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Заторы также были отмечены на Третьем транспортном (ТТК) и Садовом кольцах.

По данным сервиса, загруженность дорог может уменьшиться после 20:00.

До этого москвичей призвали пересесть с автомобилей на городской транспорт в вечерний час пик, поскольку в это время ожидаются заторы до девяти баллов. Причинами заторов могут стать небольшой дождь, временные ограничения движения, ремонтные работы на дорогах и мелкие аварии.

Помимо этого, специалисты Дептранса посоветовали выстраивать маршрут заранее, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее Дептранс сообщал, что движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы временно ограничат. В частности, двустороннее движение с 16:30 27 апреля до 03:00 28 апреля организуют в переулках Маяковского и Марксистском, а также на улицах Александра Солженицына и Таганской.