06 мая, 17:00Общество
"Сделано в Москве": Тройной одеколон
Тройной одеколон – культовый парфюм советской эпохи.
Кто впервые начал выпускать его в Москве? Правда ли, что поклонником "тройного" был сам Иосиф Сталин? Что такое "живая газета" и как с помощью нее приучали народ мыть руки с мылом?
Почему до революции все духи были унисекс? На что в советские годы были готовы женщины ради французского парфюма? И какие наказания получали в санитарном суде нарушители чистоты?
Об этом – в программе "Сделано в Москве".
Программа: Сделано в Москве