"Сделано в Москве": Тройной одеколон

Тройной одеколон – культовый парфюм советской эпохи.

Кто впервые начал выпускать его в Москве? Правда ли, что поклонником "тройного" был сам Иосиф Сталин? Что такое "живая газета" и как с помощью нее приучали народ мыть руки с мылом?

Почему до революции все духи были унисекс? На что в советские годы были готовы женщины ради французского парфюма? И какие наказания получали в санитарном суде нарушители чистоты?

Об этом – в программе "Сделано в Москве".