Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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06 мая, 17:00

Общество

"Сделано в Москве": Тройной одеколон

"Сделано в Москве": Тройной одеколон

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Тройной одеколон – культовый парфюм советской эпохи.

Кто впервые начал выпускать его в Москве? Правда ли, что поклонником "тройного" был сам Иосиф Сталин? Что такое "живая газета" и как с помощью нее приучали народ мыть руки с мылом?

Почему до революции все духи были унисекс? На что в советские годы были готовы женщины ради французского парфюма? И какие наказания получали в санитарном суде нарушители чистоты?

Об этом – в программе "Сделано в Москве".

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Программа: Сделано в Москве
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