Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве третий раз подряд из-за ночных заморозков, передает Гидрометцентр России.

Синоптики спрогнозировали в Москве заморозки до минус 2 градусов с 00:00 до 06:00 7 мая.

По данным Гидрометцентра, минувшей ночью на ВДНХ зафиксировали температуру воздуха до минус 0,6 градуса, в Тушино – до минус 1 градуса. Кроме того, синоптики отметили заморозки до минус 3,6 градуса на востоке Подмосковья, в Черустях.

"Значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на 7–9 градусов 6 и 7 мая, затем, к 9 и 10 мая эта разница сократится до 4–5 градусов", – отмечают синоптики.

В субботу, 6 мая, в Москве ожидаются небольшие осадка в виде дождя и мокрого снега, а также порывистый ветер до 15 метров в секунду. Температура составит 5–7 градусов тепла. Холодные воздушные массы из Арктики продолжат перемещаться по территории Москвы и Московской области.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что в субботу, 6 мая, в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки. Отмечается, что северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметров ртутного столба.