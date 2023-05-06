06:37Общество
Москвичам рассказали о погоде 6 мая
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В субботу, 6 мая, в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 5 до 7 градусов, по области – от 4 до 9 градусов.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметров ртутного столба.
Синоптики объяснили причины похолодания на майских выходных. Причина изменения погоды в том, что воздушные массы с Арктики достигли столичного региона.
С наступлением второй декады мая температура воздуха в Москве будет повышаться. Согласно данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгений Тишковца, во второй декаде месяца ожидается до 20 градусов.
Синоптики считают, что похолодание в столице продержится еще несколько дней