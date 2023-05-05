11:53Общество
Синоптик рассказала о погоде в Москве 9 мая
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Теплая погода вернется в столицу 9 мая. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
До 9 мая погода в столице будет холодной. Ожидается плотный северный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Поэтому у москвичей может возникнуть ощущение, что на улице пронизывающий холод, говорит Позднякова.
"До следующего вторника, 9 мая, погода прогнозируется на 6 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура будет отрицательная, а в дневные составит порядка 6…8 градусов. В субботу, 6 мая, мы ждем осадки в виде дождя и мокрого снега. Кое-где они будут умеренные, где-то – небольшие", – заключила синоптик.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву может прийти метеорологическое лето. По его словам, среднесуточную температуру на уровне 15 градусов и выше стоит ожидать не раньше конца мая. При этом сам последний месяц весны окажется неустойчивым в плане погоды.
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