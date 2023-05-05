Синоптик рассказала о погоде в Москве 9 мая

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Теплая погода вернется в столицу 9 мая. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Тепло вернется в Москву уже 9 мая. Днем будет около 13…15 градусов. Вся следующая неделя без осадков. Температура в ночные и дневные часы останется положительная. Ночью будет порядка 5…8 градусов. Дневная температура составит 15…18 градусов.

До 9 мая погода в столице будет холодной. Ожидается плотный северный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Поэтому у москвичей может возникнуть ощущение, что на улице пронизывающий холод, говорит Позднякова.

"До следующего вторника, 9 мая, погода прогнозируется на 6 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура будет отрицательная, а в дневные составит порядка 6…8 градусов. В субботу, 6 мая, мы ждем осадки в виде дождя и мокрого снега. Кое-где они будут умеренные, где-то – небольшие", – заключила синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву может прийти метеорологическое лето. По его словам, среднесуточную температуру на уровне 15 градусов и выше стоит ожидать не раньше конца мая. При этом сам последний месяц весны окажется неустойчивым в плане погоды.

