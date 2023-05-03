Автомобилистов предупредили об опасности на дорогах из-за ожидающихся в Москве заморозков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилистам из Москвы и Подмосковья рекомендовали быть внимательными на дорогах из-за ожидающихся в период с 6 по 8 мая заморозков. Об этом сообщается на сайте метеоцентра "Фобос".

Синоптики пояснили, что в условиях осадков и заморозков риск образования аварий на дорогах может вырасти в несколько раз.

В субботу, 6 мая, в городе ожидается понижение температуры воздуха до 5 градусов. В дневное время суток в столице может пройти снег.

Днем позже, 7 мая, в Москве и Подмосковье вырастет интенсивность ветра с 6 до 12–15 метров в секунду. В понедельник, 8 мая, воздух в городе прогреется до 6–10 градусов.

До этого заморозки в Московском регионе зафиксировали в ночь на 30 апреля. В Клину, поселке Черусти и в районе Новоиерусалимского монастыря в Истре температура воздуха ночью опустилась до минус двух градусов. В центре столицы и некоторых ее районах заморозков не было.



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