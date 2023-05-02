Синоптик предупредил москвичей о похолодании с переходом к солнечной пятидневке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил москвичей о временном похолодании, которое затем сменится новым потеплением. Об этом сообщает телеканал "360".

Как отметил синоптик, во вторник, 2 мая, в Москве будет солнечно. Однако уже в ближайшие дни погодные условия начнут ухудшаться. Так, в среду, 3 мая, во второй половине дня ожидается дождь, но температура будет комфортной. По его словам, воздух прогреется до 16 градусов. Такой же температурный фон ожидается и на следующий день, рассказал Шувалов.

Основательные дожди придут в столицу 5 мая, добавил синоптик. Температура упадет до 10–12 градусов. С 6 по 8 мая ожидаются ночные заморозки в Московской области, предупредил эксперт. Воздух в дневное время 6 и 7 мая прогреется до 8–10 градусов. Кроме того, в субботу может выпасть мокрый снег.

Солнце вернется в Москву 8 мая. Температура вновь будет на уровне 10–12 градусов, отметил Шувалов. 9 мая тоже будет солнечно, воздух прогреется до 15 градусов.

"Циклон уйдет на восток, и здесь хорошо подрастет давление, 8 и 9 мая станут началом пятидневки солнечной погоды. Но до этого нужно пережить холод", – резюмировал он.

В свою очередь, Гидрометцентр России объявил, что в столичном регионе 3 мая будет действовать желтый уровень погодной опасности. Местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что май в Москве окажется относительно прохладным, а лето придет в столицу в конце месяца. По словам метеоролога, первая декада мая прогнозируется провальной – на 1–4 градуса ниже нормы.



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