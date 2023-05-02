Жителей столичного региона предупредили об ухудшении погоды 3 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень опасности объявили в столичном регионе из-за ветра в среду, 3 мая, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00. Местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение объявили в Подмосковье.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее заявил, что май в Москве окажется относительно прохладным, а лето придет в столицу в конце месяца. По словам метеоролога, первая декада мая прогнозируется провальной на 1–4 градуса ниже нормы.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов также предупредил, что жителей столицы ожидает десятидневный холод. По его словам, похолодание сохранится в городе до 9 мая.

В Москву пришло похолодание с дождями и ночными заморозками