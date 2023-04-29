Москвичей предупредили о трех волнах заморозков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы ожидают заморозки. В столицу придут как минимум три волны, сообщается на портале центра погоды "Фобос".

Синоптики отметили, что в ночь на 30 апреля столбики термометров упадут до 0 градусов, а в некоторых районах Подмосковья температура понизится до минус 2 градусов.

"А на севере и востоке Центрального округа и до минус 3 градусов", – отметили метеорологи.

По их словам, следующая холодная волна наступит в ночь на 2 мая, а третья придет в ночь на 5 мая.

До этого говорилось, что осадки за минувшую ночь в Москве выросли на 8 миллиметров, всего выпало около 22% месячной нормы. По словам синоптиков, месячной нормой осадков этого месяца для столицы являются 37 миллиметров.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что температура до 18 градусов ожидается в столичном регионе со вторника, 2 мая. В среду, 3 мая, ожидается переменная облачность, может пойти дождь, отметил синоптик. Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов.

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