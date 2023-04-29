Более 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Осадки за минувшую ночь в Москве выросли на 8 миллиметров, всего выпало около 22% месячной нормы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.

"Это данные с опорной столичной метеостанции на ВДНХ на 06:00", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, месячной нормой осадков этого месяца для столицы являются 37 миллиметров.

До этого заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что москвичей ожидают прохладная погода и дожди в конце апреля – начале мая. В субботу, 29 апреля, прогнозируется дождь. Эксперт указал, что 1 мая в столице ожидается облачная погода с прояснениями, в Подмосковье будет кратковременный дождь.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура до 18 градусов ожидается в столичном регионе со вторника, 2 мая. В среду, 3 мая, ожидается переменная облачность, может пойти дождь, отметил синоптик. Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов.

"Мой район. Навигатор": синоптик рассказал о погоде 29 и 30 апреля