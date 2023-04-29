Москвичей предупредили о дожде 29 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 29 апреля, в Москве прогнозируются облачная погода с прояснениями и временами дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов, в Подмосковье – от 9 до 14 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что дожди в Москве продлятся до второй половины дня 29 апреля, а уже в середине субботы осадки прекратятся, и все выходные, включая праздничный понедельник, будет сухая и умеренно теплая погода.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, рассказал, что со вторника, 2 мая, в столичном регионе ожидается температура до 18 градусов.

"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве в выходные 29–30 апреля