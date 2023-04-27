Москвичи недополучили около 90 часов солнечного света с января по март

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители Москвы недополучали около 30 часов солнечного света ежемесячно в период с января по март, рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, продолжительность солнечного сияния в столице была сильно ниже нормы в период с января по март. Вильфанд отметил, что начало 2023 года было достаточно мрачным.

"Дело в том, что существуют нормы продолжительности солнечного сияния. В январе было всего 65–67% от той продолжительности сияния, которая бывает обычно. <…> В феврале обычно 72 часа наблюдается солнечное сияние, а было только 40 часов, в марте – 128 часов должно, а было 95", – цитирует синоптика ТАСС.

Указанные выше данные получила обсерватория МГУ, добавил Вильфанд. При этом апрель в столице стал очень светлым, отметил он.

27 мая во второй половине дня в Москве прогнозируются первые весенние грозы. По словам синоптиков, в столице и области также пройдут дожди. Столбики термометров местами будут показывать 21 градус тепла.

Вильфанд также рассказал о прогнозе на 1 мая. Синоптик заявил, что в День Весны и Труда в Москве ожидается теплая погода с небольшими осадками.