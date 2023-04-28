Москвичам пообещали похолодание на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей ожидают прохладная погода и дожди в конце апреля – начале мая. В субботу, 29 апреля, прогнозируется дождь, сообщает RT со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

По его словам, ночью 29 апреля температура составит от 4 до 6 градусов, днем она поднимется до 11–13 градусов.

"В ночь на воскресенье и днем преимущественно без осадков, ветер северный, за счет этого будет прохладнее, ночью – 0…2 градуса, по области – заморозки до -2 градусов, днем – 13…18 градусов", – подчеркнул синоптик.

Эксперт указал, что 1 мая в столице ожидается облачная погода с прояснениями, в Подмосковье будет кратковременный дождь. Столбики термометров ночью покажут от 3 до 8 градусов, а днем температура прогнозируется от 12 до 17 градусов. Ночью во вторник, 2 мая, значения опустятся до 0–5 градусов, днем москвичи почувствуют от 13 до 18 градусов.

"В среду также без осадков, 4…9 градусов – ночью, 14…19 градусов – днем", – резюмировал метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что дожди в Москве продлятся до второй половины дня 29 апреля. По его словам, уже в середине дня субботы осадки, начавшиеся еще в пятницу, 28 апреля, прекратятся, и все выходные будет сухая и умеренно теплая погода.

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