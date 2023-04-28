06:21Общество
Москвичей предупредили о грозе 28 апреля
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В последний рабочий день недели, 28 апреля, в Москве ожидается облачная погода с дождем. Местами по городу прогнозируется гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 14 до 16 градусов, в Подмосковье – от 11 до 16 градусов.
Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, во время грозы скорость может увеличиться до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр России объявил в столичном регионе с 09:00 до 21:00 пятницы, 28 апреля, желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра.
До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в День Весны и Труда в Москве ожидается теплая погода с небольшими осадками.
"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве 28 апреля
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