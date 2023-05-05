Мокрый снег выпал в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В нескольких районах Московской области утром в пятницу, 5 мая, выпал снег. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Снег добрался и до столичного региона. Осадки в виде мороси и мокрого снега в 09:00 и немного ранее отметила метеостанция города Клина. Очевидцы также сообщали о небольшим снеге, прошедшем в Дубне около 07:30", – отметил синоптик.

Ранее в российском Гидрометцентре объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков в Москве и Подмосковье на утро 6 мая. Предупреждение будет действовать с 02:00 до 08:00 6 мая.

Москвичей также предупредили, что в столичном регионе в субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, ожидается до -2...-5 градусов ночью и холодная погода – в дневное время. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в эти дни прогнозируется мокрый снег.

"Утро": 11 градусов ожидается в столице 5 мая