Москвичам пообещали до 20 градусов во второй декаде мая

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

С наступлением второй декады мая температура воздуха в Москве будет подниматься до 20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в первый рабочий день, 10 мая, изменение температурного фона в столице будет не особо заметно. Столбики термометров поднимутся лишь на два градуса.

"После аномально холодных выходных температурный фон, с наступлением второй декады мая, с трудом, но вернется в свое климатическое русло – 15–20 градусов", – цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в течение майских выходных в столице ожидается прохладная погода. 6 мая днем ожидается до 7 градусов, 7 мая – до 10 градусов, 8 мая – до 11 градусов. Кроме того, в ночное время 6 и 7 мая в столице прогнозируются заморозки с температурой воздуха от -2 до -5 градусов.

В День Победы воздух в Москве прогреется до 14 градусов тепла. Однако подобное значение окажется на 3–4 градуса ниже климатической нормы мая. Осадков 9 мая в столице не прогнозируется.



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