Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Москве 5 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о заморозках в столичном регионе 5 мая. Гидрометцентр России сообщил, что в Москве и Московской области будет действовать оранжевый уровень погодной опасности.

"Заморозки до -1 градуса. Период предупреждения – с 03:00 до 07:00 5 мая", – говорится в заявлении.

Что касается Подмосковья, температура может снизиться до -2 градусов. Там предупреждение действует с 03:00 до 08:00.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что в первую неделю мая в Москве выпадет 120% осадков, во вторую – 80%. Температура вернется к климатической норме только во второй декаде месяца. С приближением лета москвичей ожидает тепло до 20 градусов.

В День Победы в Москве будет малооблачная погода без осадков. В течение майских выходных в столице ожидается прохладная погода. 6 мая днем будет до 7 градусов, 7 мая – до 10 градусов, 8 мая – до 11 градусов.



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