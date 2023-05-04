Малооблачная погода без осадков ожидается в Москве 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В День Победы в Москве ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом "Интерфаксу" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник, 9 мая, в Москве будет антициклональная погода, малооблачная. Ночью будет холодно, около нуля, а днем максимальные температуры будут в диапазоне 10–14 градусов", – отметил синоптик, уточнив, что подобные значения будут на 3–4 градуса ниже нормы.

В течение майских выходных в столице ожидается прохладная погода. 6 мая днем ожидается до 7 градусов, 7 мая – до 10 градусов, 8 мая – до 11 градусов. Скорость порывов ветра местами может достигать 15 метров в секунду.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что в первую неделю мая в Москве выпадет 120% осадков, во вторую – 80%. Температура вернется к климатической норме только во второй декаде месяца. С приближением лета москвичей ожидает тепло до 20 градусов.



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