Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В четверг, 4 мая, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 13 до 15 градусов, по области – от 11 до 16 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила жителей Москвы о похолодании до -2 градусов. По ее словам, такая температура может наблюдаться в столичном регионе в ночь на пятницу и субботу, 5 и 6 мая.

Московских автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах из-за ожидающихся в период с 6 по 8 мая заморозков. Синоптики метеоцентра "Фобос" предупредили, что в условиях осадков и заморозков риск аварий на дорогах может вырасти в несколько раз.

Москвичам рассказали о погоде 4 мая