Москвичей предупредили о заморозках и снеге в выходные

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В столичном регионе ожидается до -2...-5 градусов ночью и холодная погода днем в субботу и воскресень, 6 и 7 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя российского Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В это время также прогнозируется мокрый снег, снег и появление временного снежного покрова, отметил он.

"6 мая ночная температура будет от 0 до 2 градусов, а в ТиНАО и по области – до -2 градусов. Днем будет всего-навсего 5–7 градусов тепла. Очень холодная погода. В ночь на воскресенье прогнозируется от 0 до -2 градусов в Москве, а в ТиНАО и по области – даже до -5 градусов", – поделился синоптик.

Он добавил, что днем ожидается 7–9 градусов. В субботу прогнозируется небольшой мокрый снег с дождем, а в ночь на 7 мая местами будет обычный снег.

Вильфанд отметил, что в воскресенье может возникнуть временный снежный покров. По словам синоптика, температурный фон в субботу и воскресенье в столичном регионе ожидается на 7–8 градусов ниже климатической нормы.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение в столице будет действовать с 03:00 до 07:00 5 мая. В этот период прогнозируются заморозки до -1 градуса. В области столбики термометров могут опуститься до -2 градусов. В Подмосковье предупреждение действует с 03:00 до 08:00.

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