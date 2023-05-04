Гостей фестиваля "Московская весна" пригласили поздравить ветеранов с Днем Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Посетителей фестиваля "Московская весна" пригласили поздравить ветеранов и участников спецоперации с Днем Победы. Те, кто захочет сделать особенное поздравление, смогут присоединиться к мастер-классам, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Создание поздравительных открыток на площадках московских фестивалей можно назвать доброй традицией, которая зародилась в прошлом году: первые поздравления написали осенью гости программы, посвященной празднованию Дня народного единства", – поделились в оргкомитете фестиваля.

7 мая в 12:00, 15:00 и 18:00 и 8 мая в 13:00 и 17:00 в Парке Горького посетителям предложат не только сделать открытку в честь Дня Победы, но и составить праздничный букет для ветеранов. Создать красочную открытку можно будет также на Тверской площади с 6 по 9 мая в 16:00 в шале "Пальмовая оранжерея" и в 17:00 в шале "Цветочная оранжерея".

Сделать что-то еще более оригинальное пригласили на фестивальной площадке в проезде Серебрякова, там гости смогут изготовить объемную 3D-открытку. Также предлагается создать презенты с вышивкой Вечного огня, а также использовать технику квиллинга и придумать открытку со словами благодарности.

Фестиваль "Московская весна" проходит в этом году на 27 площадках. Гости смогут стать участниками мастер-классов и специальной программы, а также посмотреть спектакли по мотивам популярных детских произведений. Площадки также оборудованы точками с едой.

В столице проходит городской фестиваль "Московская весна"