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"Техно": микрофоны DJI Mic могут подключаться ко всем гаджетам

"Техно": микрофоны DJI Mic могут подключаться ко всем гаджетам

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Москва 24 удалось достать для обзора портативные микрофоны DJI Mic.

Наш ведущий тщательно разбирался в новинке, и выяснил все плюсы и минусы. В комплекте находятся два устройства в специальном транспортировочном кейсе. Микрофоны достаточно легкие весят по 30 грамм, имеют функцию ветрозащиты и магнитные крепления. Запись ведется чуть более 5 часов, а при использовании заряда все 15.

Устройство универсальное, подключается практически ко всем гаджетам. Претензий к качеству не было выявлено.

Подробности – в программе "Техно".

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